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Haberler Fotohaber Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:15

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) 2024'ün ilk halka arzına onay verdi. Bor Şeker'in halka arza onay almasıyla birlikte yatırımcılar talep toplama tarihlerini araştırmaya başladı. Şirket halka arz yoluyla 26,54 TL'den talep toplayacak. 1983 yılında kurulan fabrika, 2018 yılında özelleştirme kapsamına girerek DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır. Halka arzda toplamda 70 milyon dağıtacak olan şirket Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte ayrıntılar

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş yakında talep toplamaya başlayacak. 2024 yılı itibarıyla halka araza çıkan iki şirketten biri oldu. Yatırımcılar da şirketin halka arz tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı. İşte Bor Şeker halka arz talep toplama ile ilgili detaylar...

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

BOR ŞEKER NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Bor Şeker'in halka arzına onay verildi. Hisse fiyatı 26,54 TL'den talep toplayacak şirketin halka arz tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

BOR ŞEKER HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Bor Şeker A.Ş.'nin katılım endeksine uygun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. İzahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

HALKA ARZ HİSSE DAĞILIMI

- Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot

- Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli)

- Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

FONUN KULLANIM YERİ

- %45 İşletme sermayesi.

- %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.

- %5 Ar-Ge Faaliyetleri.

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