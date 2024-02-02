Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
09:15
Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) 2024'ün ilk halka arzına onay verdi. Bor Şeker'in halka arza onay almasıyla birlikte yatırımcılar talep toplama tarihlerini araştırmaya başladı. Şirket halka arz yoluyla 26,54 TL'den talep toplayacak. 1983 yılında kurulan fabrika, 2018 yılında özelleştirme kapsamına girerek DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır. Halka arzda toplamda 70 milyon dağıtacak olan şirket Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte ayrıntılar