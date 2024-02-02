Bor Şeker halka arz oluyor! 2024 Bor Şeker ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Bor Şeker A.Ş yakında talep toplamaya başlayacak. 2024 yılı itibarıyla halka araza çıkan iki şirketten biri oldu. Yatırımcılar da şirketin halka arz tarihleri ile ilgili araştırmalara başladı. İşte Bor Şeker halka arz talep toplama ile ilgili detaylar...