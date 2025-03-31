Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?

Bayramda kargo ve kuryelerin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar bugün kargolar açık mı sorusuyla güncel durumu inceliyor. Resmi tatillerde kargo firmaları da çalışmaya ara verdiği için online siparişlerin teslimat süreci tatil sonrasına sarkabiliyor. Bu noktada Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak soruları akıllara geliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.