Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
09:54
Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?
Online siparişini bekleyen ya da iade için kargo şubelerine gitmeyi planlayan vatandaşlar bugün kargolar açık mı sorusuyla güncel durumu inceliyor. Bayramda pek çok kurum, kuruluş ve işletmenin çalışma saatleri değişiklik gösterdiği için kargo şubelerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak? İşte konunun detayları.