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Haberler Fotohaber Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:54

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?

Online siparişini bekleyen ya da iade için kargo şubelerine gitmeyi planlayan vatandaşlar bugün kargolar açık mı sorusuyla güncel durumu inceliyor. Bayramda pek çok kurum, kuruluş ve işletmenin çalışma saatleri değişiklik gösterdiği için kargo şubelerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak? İşte konunun detayları.

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?

Bayramda kargo ve kuryelerin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar bugün kargolar açık mı sorusuyla güncel durumu inceliyor. Resmi tatillerde kargo firmaları da çalışmaya ara verdiği için online siparişlerin teslimat süreci tatil sonrasına sarkabiliyor. Bu noktada Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak soruları akıllara geliyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
30 Mart - 1 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple bayram sürecinde kargo şirketleri hizmet vermiyor.

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Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?

Kargo dağıtım işlemleri ise ilk iş gününde yapılmaya devam edecek.

Kargo şirketlerinin çalışmaları 2 Nisan'da kaldığı yerden devam edecek.

Bugün kargolar açık mı? Yurtiçi, Sürat, MNG, Aras, PTT kargolar bayramda çalışıyor mu, şubeler ne zaman açılacak?

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı kargolar hizmet vermeyecek. Taşıma ve dağıtım süreçlerinde görev yapan, paketleri teslim eden veya sevkiyat işlemlerini yöneten lojistik sektöründeki çalışanlar kargo dağıtım işlemlerini 2 Nisan Çarşamba günü tamamlayacak.