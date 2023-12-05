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Haberler Fotohaber BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 15:07

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?

5 Aralık 2023 Salı günü İstanbul iptal edilen vapur seferleri araştırılıyor. Ulaşımını vapur aracılığıyla sağlayan birçok vatandaş olumsuz hava koşulları etkisini gösterir göstermez vapur seferleri iptal mi oldu, olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Şehir hatları, İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal oldu sorusu haberimizde yanıt buluyor. İşte, İDO-BUDO iptal olan vapur seferleri listesi...

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?

İstanbul vapur seferleri iptal mi? Olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul'da bazı vapur seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Şehir Hatları'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal olan seferler listesi...

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?

5 ARALIK | İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul'da bazı vapur seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Şehir Hatları'ndan konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır. Bilgilerinize sunarız."

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BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ? (İDO - BUDO)

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 05.12.2023 07:45

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 09.12.2023 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 09.12.2023 18:00

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.12.2023 18:15

İDO İPTAL OLAN SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?
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BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ ? 5-6 ARALIK Şehir hatları İDO ve BUDO seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi?
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