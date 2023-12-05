BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? (5 ARALIK) Bugün Şehir hatları seferleri yapılmıyor mu, hangi vapur hatları iptal edildi? (İDO-BUDO)

5 ARALIK | İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul'da bazı vapur seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Şehir Hatları'ndan konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır. Bilgilerinize sunarız."