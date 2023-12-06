Giriş Tarihi: 06.12.2023 00:30
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
00:30
BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU? 6 ARALIK İDO ve BUDO vapur seferleri yapılmayacak mı, hangi hatlar çalışacak?
5 Aralık 2023 Salı günü İstanbul iptal edilen vapur seferleri araştırılıyor. Ulaşımını vapur aracılığıyla sağlayan birçok vatandaş olumsuz hava koşulları etkisini gösterir göstermez vapur seferleri iptal mi oldu, olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Şehir hatları, İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal oldu sorusu haberimizde yanıt buluyor. İşte, İDO-BUDO iptal olan vapur seferleri listesi...