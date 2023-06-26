Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatili bu yıl dokuz gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı toplantıda bayram öncesi 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurmuştu. Çeşitli sebeplerle adliyelerin kapısını çalacak olan vatandaşlar bugün ve yarın adliyelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Adliyeler resmi tatil günlerinde ve bayramlarda hizmet vermiyor. Peki, bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…