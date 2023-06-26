Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
10:01
Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?
Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık merak ediliyor. Dört gün olarak icra edilecek yılın ikinci ve son dini bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bu yıl bayram dokuz günlük bayram tatili 26 Haziran pazartesi itibariyle başladı. Bu noktada bayram öncesi resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bugün ve arefe günü adliyelerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü adliyeler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…