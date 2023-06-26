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Haberler Fotohaber Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 10:01

Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?

Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık merak ediliyor. Dört gün olarak icra edilecek yılın ikinci ve son dini bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bu yıl bayram dokuz günlük bayram tatili 26 Haziran pazartesi itibariyle başladı. Bu noktada bayram öncesi resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar bugün ve arefe günü adliyelerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü adliyeler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…

Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?

Kurban Bayramı tatili bu yıl dokuz gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı toplantıda bayram öncesi 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günlerini idari izin kapsamına aldıklarını duyurmuştu. Çeşitli sebeplerle adliyelerin kapısını çalacak olan vatandaşlar bugün ve yarın adliyelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Adliyeler resmi tatil günlerinde ve bayramlarda hizmet vermiyor. Peki, bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi? İşte, yanıtı…

Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?

26 - 27 HAZİRAN ADLİYELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde adliyeler açık olmayacaktır. Ancak bayam tatili boyunca nöbetçi adliyeler hizmet verecektir.

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Bugün ve Arefe günü adliyeler açık mı, kaça kadar açık? 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı adliyeler kapalı mı, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

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