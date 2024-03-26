Bursa Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Bursa’da hangi parti kimi aday gösterdi?

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BURSA
|ALİNUR
|AKTAŞ
|İYİ PARTİ
|BURSA
|YÜKSEL SELÇUK
|TÜRKOĞLU
|MEMLEKET PARTİSİ
|BURSA
|RUŞEN
|SEVER
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|BURSA
|MAHMUT
|BAYRAM
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|BURSA
|SEDAT
|YALÇIN
|HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
|BURSA
|İHSAN
|SEYLAN
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|BURSA
|AYHAN
|KESER
|ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
|BURSA
|ATİLLA
|SUBAŞI
|ZAFER PARTİSİ
|BURSA
|BAYRAM
|KAZANCI
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|BURSA
|MEHMET EMİN
|TÜRKMEN
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|BURSA
|HASAN
|AYDIN
|YENİ TÜRKİYE PARTİSİ
|BURSA
|SEDAT
|MUĞURTAY
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|BURSA
|MUSTAFA
|BOZBEY
|EMEK PARTİSİ
|BURSA
|SELMA
|GÜRKAN
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|BURSA
|İLHAN
|ÇETİN
|OCAK PARTİSİ
|BURSA
|SERKAN
|KALKAN
|DEMOKRAT PARTİ
|BURSA
|NAZİF
|KARA
|MİLLET PARTİSİ
|BURSA
|ABDURRAHMAN
|ÖNDER
|AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ
|BURSA
|ZAFER
|SİCİMOĞLU
|DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
|BURSA
|ZEKİ
|KAHRAMAN
|SAADET PARTİSİ
|BURSA
|İKRAM
|AKKAYA
|VATAN PARTİSİ
|BURSA
|MUSTAFA ENVER
|YILMAZ
|BAĞIMSIZ
|BURSA
|METİN
|YILDIRIM
|BAĞIMSIZ
|BURSA
|NASIR
|YILDIZ
|BAĞIMSIZ
|BURSA
|EROL
|ÇEVİK
|BAĞIMSIZ
|BURSA
|CEM
|YILDIZ
|BAĞIMSIZ
|BURSA
|OSMAN
|TOHUMCU