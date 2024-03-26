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Haberler Fotohaber Bursa Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Bursa’da hangi parti kimi aday gösterdi?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:18

Bursa Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Bursa’da hangi parti kimi aday gösterdi?

81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştiriliyor. 1393 belediyede gerçekleştirilecek seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Bu noktada, sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, bulunduğu ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek istiyor. Bursa belediye başkan adayları listesi de bu kapsamda inceleniyor. İşte, YSK'nın yayınladığı kesin listeye göre AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Bursa belediye başkanı adayları.

Bursa Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Bursa’da hangi parti kimi aday gösterdi?

31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler belli oldu. YSK'nın yayınladığı kesin liste ile Bursa belediye başkan adayları netlik kazandı. Kent genelinde oy kullanmaya gidecek seçmenlerin yanıt aradığı İzmir belediye başkanı adayları kim oldu sorusu da böylece yanıt buldu. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Bursa belediye başkan adayları listesi…

Bursa Belediye Başkan Adayları Listesi 2024: Bursa’da hangi parti kimi aday gösterdi?

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ BURSA ALİNUR AKTAŞ
İYİ PARTİ BURSA YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
MEMLEKET PARTİSİ BURSA RUŞEN SEVER
DEMOKRATİK SOL PARTİ BURSA MAHMUT BAYRAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ BURSA SEDAT YALÇIN
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ BURSA İHSAN SEYLAN
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ BURSA AYHAN KESER
ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ BURSA ATİLLA SUBAŞI
ZAFER PARTİSİ BURSA BAYRAM KAZANCI
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ BURSA MEHMET EMİN TÜRKMEN
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ BURSA HASAN AYDIN
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ BURSA SEDAT MUĞURTAY
CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURSA MUSTAFA BOZBEY
EMEK PARTİSİ BURSA SELMA GÜRKAN
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ BURSA İLHAN ÇETİN
OCAK PARTİSİ BURSA SERKAN KALKAN
DEMOKRAT PARTİ BURSA NAZİF KARA
MİLLET PARTİSİ BURSA ABDURRAHMAN ÖNDER
AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ BURSA ZAFER SİCİMOĞLU
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ BURSA ZEKİ KAHRAMAN
SAADET PARTİSİ BURSA İKRAM AKKAYA
VATAN PARTİSİ BURSA MUSTAFA ENVER YILMAZ
BAĞIMSIZ BURSA METİN YILDIRIM
BAĞIMSIZ BURSA NASIR YILDIZ
BAĞIMSIZ BURSA EROL ÇEVİK
BAĞIMSIZ BURSA CEM YILDIZ
BAĞIMSIZ BURSA OSMAN TOHUMCU
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SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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