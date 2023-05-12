Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa İnegöl seçim sonuçları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. Bu seçimlerde aynı zamanda 28. Dönem milletvekilleri de belirleniyor. Vatandaşlar ise özellikle ikamet ettikleri yerlerde seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki, Bursa İnegöl seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Bursa İnegöl seçim sonuçları ve sandıklardan anlık gelişmelere ulaşabileceğiniz oy oranları ekranı…