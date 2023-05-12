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Haberler Fotohaber Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:26

Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa İnegöl seçim sonuçları araştırmaları hız kazandı. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. Bu seçimlerde aynı zamanda 28. Dönem milletvekilleri de belirleniyor. Vatandaşlar ise özellikle ikamet ettikleri yerlerde seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki, Bursa İnegöl seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Bursa İnegöl seçim sonuçları ve sandıklardan anlık gelişmelere ulaşabileceğiniz oy oranları ekranı…

Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa İnegöl seçim sonuçları 2023 ilçedeki sandıklar açıldıkça netleşiyor. Bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "Bursa İnegöl seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. Bilindiği gibi 13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. İşte Bursa İnegöl'den çıkan seçim sonuçları ve (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) parti parti oy oranları…

Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSA İNEGÖLSEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bursa İnegöl Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Gemlik 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %70,81

Muharrem İnce: %17,46

Meral Akşener: %5,23

Selahattin Demirtaş: %4,45

Temel Karamollaoğlu: %1,83

Doğu Perinçek: %0,22

Bursa İnegöl seçim sonuçları! 2023 İnegöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %71,20

Millet İttifakı: %22,83

Ak Parti: %58,29

MHP:%11,76

CHP: %12,87

İYİ PARTİ: %7,00

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