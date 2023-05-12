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Haberler Fotohaber Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 22:59

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Osmangazi seçim sonuçları için araştırmalar başladı. 891.250 nüfusuyla özellikle bu ilçede ikamet eden vatandaşlar "Bursa Osmangazi seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde partilerin oy oranları sandıkların açılmaya başlanmasıyla anlık olarak takip edilecek. İşte 2023 Millet ve Cumhur İttifakı Bursa Osmangazi seçim sonuçları ve partilerin oy oranları…

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Osmangazi seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? Soruları an itibarıyla yanıt arıyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına giden Osmangazi halkı, sandıktan çıkacak sonuca odaklandı. İstanbul Bahçelievler'de 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %47.44 ile en yüksek oyu aldı. Peki, 2023 seçimlerinde partilerin oy oranları nasıl? İşte Bursa Osmangazi seçim sonuçları ve detaylar.

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSA OSMANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bursa Osmangazi Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Osmangazi 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %57,31

Muharrem İnce: %30,81

Meral Akşener: %7,89

Selahattin Demirtaş: %2,89

Temel Karamollaoğlu: %0,91

Doğu Perinçek: %0,19

Bursa Osmangazi seçim sonuçları! 2023 Osmangazi seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %0,91

Millet İttifakı: %36,55

Ak Parti: %46,51

MHP:%10,96

CHP: %22,08

İYİ PARTİ: %12,66

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