Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Yıldırım seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları gündemde. 14 Mayıs günü belirlenen saatler aralığında vatandaşlar oylarını kullanılırken oy kullanma işleminin sona ermesiyle görevliler sandıkları açıyor. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde seçimini yapacak. Peki, Bursa Yıldırım'da seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Bursa Yıldırım ve diğer tüm il ve ilçeleri takip edebileceğiniz seçim sonuçları ekranı.