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Haberler Fotohaber Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 23:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 23:06

Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Yıldırım seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları gündemde. 14 Mayıs günü belirlenen saatler aralığında vatandaşlar oylarını kullanılırken oy kullanma işleminin sona ermesiyle görevliler sandıkları açıyor. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinde seçimini yapacak. Peki, Bursa Yıldırım'da seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte Bursa Yıldırım ve diğer tüm il ve ilçeleri takip edebileceğiniz seçim sonuçları ekranı.

Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri kapsamında Bursa Yıldırım seçim sonuçları en doğru, en güvenilir ve anlık verilerle gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesi adına Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip edilirken Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy yüzdeleri de aynı şekilde yakından takip ediliyor. Bursa Yıldırım seçim sonuçları yakın mercek altına alındı. İşte, 14 Mayıs 2023 Bursa Yıldırım seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı seçim sonucunu takip edebileceğiniz sabah.com.tr ekranı…

Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSA YILDIRIM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bursa Yıldırım Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursa Mudanya 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %61,21

Muharrem İnce: %24,34

Meral Akşener: %6,77

Selahattin Demirtaş: %6,51

Temel Karamollaoğlu: %0,99

Doğu Perinçek: %0,18

Bursa Yıldırım seçim sonuçları! 2023 Yıldırım seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %62,40

Millet İttifakı: %28,74

Ak Parti: %49,65

MHP:%11,59

CHP: %17,06

İYİ PARTİ: %10,00

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