BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul’dan hissedildi mi?

Son dakika Bursa'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin nerelerden hissedildiği merak edildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem İstanbul'da dahil olmak üzere birçok yerden hissedilmişti. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, nerede oldu, nerelerden hissedildi? İşte, 13 Aralık 2023 Bursa deprem haberinin ayrıntıları...