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Haberler Fotohaber BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul'dan hissedildi mi?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 23:32

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul'dan hissedildi mi?

Son Dakika Bursa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi son sarsıntılar ile araştırılıyor. Bursa merkezli olduğu düşünülen sarsıntının bilgileri en son deprem ile gündemde. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi sorgulanıyor. Bursa deprem araştırmaları hız kazandı. Şiddetli hissedildiği yönünde bilgiler gelirken sarsıntı şehir sakinlerinin gündeminde yerini aldı. İşte, 13 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Bursa deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…

BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul’dan hissedildi mi?

Son dakika Bursa'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin nerelerden hissedildiği merak edildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem İstanbul'da dahil olmak üzere birçok yerden hissedilmişti. Peki, Bursa'da deprem mi oldu, nerede oldu, nerelerden hissedildi? İşte, 13 Aralık 2023 Bursa deprem haberinin ayrıntıları...

BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul’dan hissedildi mi?

SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERİ || 13 ARALIK

Son dakika Bursa'da bir deprem meydana geldi. Kaydedilen deprem Afad verilerine göre 3,7 iken, Kandilli verilerine göre 3,9 olarak açıklandı.

Marmara Denizi kıyısında Bursa iline bağlı Mudanya'da meydana gelen depremin ayrıntıları son dakika şu şekilde;

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BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul’dan hissedildi mi?

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.64 km] Mudanya (Bursa)

Tarih:2023-12-13

Saat:23:04:38 TSİ

Enlem:40.42667 N

Boylam:28.8225 E

Derinlik:9.11 km

BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul’dan hissedildi mi?
BURSA’DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Afad duyurdu! Bursa depremi İstanbul’dan hissedildi mi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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