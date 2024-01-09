Giriş Tarihi: 09.01.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
21:31
BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Vali'den uyarı geldi! 10 Ocak Çarşamba günü Bursa'da okul tatil mi, ders olacak mı?
Soğuk hava etkisinin, bölge bölge kar yağışı getirmesiyle Valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. İlk tatil haberi Tekirdağ'dan geldi. İl il tatil haberi bekleyen öğrenciler, son dakika açıklamalarını yakından takip ederken bir yandan da arama motorlarında araştırma yapıyor. Bursa'dan hava durumu haberleri gelirken, yarın şehirde en düşük hava sıcaklığı 3 derece olacağı kaydedildi. Bu durumda Valilik açıklaması ile 10 Ocak Çarşamba günü Bursa'da okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar!