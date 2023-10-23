BURSLULUK KARTI 2023 verildi mi? MEB İOKBS bursluluk sosyal kart ne zaman verilecek, belli oldu mu?

Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2023 yılı için araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İOKBS sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan 100 bin öğrenciye MEB tarafından bursluluk kartı verilecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri ödemelerini bu kart aracılığıyla alacak. Peki, 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart ne zaman verilecek, nereden alınır? İşte, MEB bursluluk kartı hakkında ayrıntılı bilgiler…