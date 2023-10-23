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Haberler Fotohaber BURSLULUK KARTI 2023 verildi mi? MEB İOKBS bursluluk sosyal kart ne zaman verilecek, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:50

BURSLULUK KARTI 2023 verildi mi? MEB İOKBS bursluluk sosyal kart ne zaman verilecek, belli oldu mu?

Bursluluk kartı ne zaman verilecek 2023 yılı için araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. İOKBS sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan 100 bin öğrenciye MEB tarafından bursluluk kartı verilecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri ödemelerini bu kart aracılığıyla alacak. Peki, 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart ne zaman verilecek, nereden alınır? İşte, MEB bursluluk kartı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart veriliş tarihi!

MEB bursluluk sosyal kart veriliş tarihi 2023 yılı için araştırılmaya başladı. 2023-2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3 Eylül'de düzenlenmiş ve sonuçlar ise 22 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçlara göre, bu yıl 100 bin öğrenci burs almaya hak kazanırken ödemelerin yapılacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kartı Vakıfbank tarafından öğrencilere tahsis edilecek. Peki, Bursluluk kartı ne zaman verilecek, İOKBS burs ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar…

Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart veriliş tarihi!

BURSLULUK KARTI NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 023-2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları Eylül ayında açıklanmıştı.

İOKBS sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan ve pansiyonlarda barınan tüm öğrenciler için (Bulunduğu yerleşim yerinde Vakıfbank ATM' si bulunsun veya bulunmasın), Vakıfbank tarafından oluşturulan ön ödemeli "Sosyal Destek Kartı", okul müdürlüklerince öğrencilere teslim edilmek üzere ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

Nakil giden öğrencilere ait kartlar, Bakanlığa veya Vakıfbank Millî Eğitim Bakanlığı Şubesine iadeedilmeyecek, ilçe/okul müdürlüklerince öğrencinin nakil gittiği okula posta yoluyla gönderilecektir.

Bursluluk kartlarının yakın zaman içinde hak sahibi öğrencilere teslim edilmesi bekleniyor.

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Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart veriliş tarihi!

İOKBS BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart veriliş tarihi!

100 BİN ÖĞRENCİYE BURS ÖDEMESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bursluluk kartı ne zaman verilecek? 2023 MEB İOKBS bursluluk sosyal kart veriliş tarihi!
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