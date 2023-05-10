Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:31

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Bursluluk sınavı tarihleri hakkında soruşturmalar sürüyor. İOKBS sınavı her sene İlköğretim 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri için düzenleniyor. MEB tarafından verilen burs imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler Bursluluk Sınavı başvuru tarihlerini bekliyor. 3 Eylül 2023' de düzenlenecek İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, başladı mı? 2023 MEB İOKBS hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...