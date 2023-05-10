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Haberler Fotohaber Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:31

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Bursluluk sınavı tarihleri hakkında soruşturmalar sürüyor. İOKBS sınavı her sene İlköğretim 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri için düzenleniyor. MEB tarafından verilen burs imkânından yararlanmak isteyen öğrenciler Bursluluk Sınavı başvuru tarihlerini bekliyor. 3 Eylül 2023' de düzenlenecek İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, başladı mı? 2023 MEB İOKBS hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Bursluluk Sınavı 2023 başvuru tarihleri sorgulanıyor. MEB sınav takvimi ile 8 Eylül'de yapılacağı açıklanan sınava 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri (ilköğretim) ile 9,10,11'inci sınıf öğrencileri(lise) katılacak. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, başladı mı? 2023 MEB İOKBS hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihileri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvuru süreci 21 Nisan'da başlamış 13 Mayıs'ta sona ermişti.

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Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

İOKBS BURSU NE KADAR?

Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutarı 663 TL olmuştu. 2023 yılında İOKBS parası için henüz zam açıklaması bulunmuyor.

Bursluluk Sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? MEB Bursluluk İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
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