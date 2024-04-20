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Haberler Fotohaber Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!
Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 14:11

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayacak 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri "Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 17 Mayıs'ta erişime açılacak. Başarılı öğrencilere burs ödemeleri 12 ay üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte MEB ile 2024 İOKBS sınavı hakkında tüm merak edilenler.

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan Pazar günü düzenleniyor. MEB'e bağlı devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı sınavlarda geçtiğimiz yıl 100 bin kontenjan ayrılmıştı. 12 ay üzerinden gerçekleştirilecek burs ödemeleri okulların kapalı olduğu ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde de devam edecek. Burs alacak ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11'nci sınıflar belirleneceği sınav tek oturumda gerçekleşecek. Peki, İOKBS Bursluluk Sınavı kaç dakika kaç soru? Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte detaylar.

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

2024 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bu yıl 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak.

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Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar İOKBS giriş belgesini www.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebiliyor. İOKBS sınav yerlerini T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle öğrenebilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru

sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

ADAYLAR SINAVA GELİRKEN YANLARINDA NE GETİRMELİDİRLER?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

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