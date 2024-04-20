Giriş Tarihi: 20.04.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
14:11
Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 21 Nisan Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılıyor. Sınava katılım sağlayacak 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri "Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 17 Mayıs'ta erişime açılacak. Başarılı öğrencilere burs ödemeleri 12 ay üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte MEB ile 2024 İOKBS sınavı hakkında tüm merak edilenler.