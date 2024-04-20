Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB ile 2024 İOKBS Bursluluk sınavı kaç dakika, kaç soru? İOKBS sınav saatii ve soru sayısı!

Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan Pazar günü düzenleniyor. MEB'e bağlı devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı sınavlarda geçtiğimiz yıl 100 bin kontenjan ayrılmıştı. 12 ay üzerinden gerçekleştirilecek burs ödemeleri okulların kapalı olduğu ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde de devam edecek. Burs alacak ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10,11'nci sınıflar belirleneceği sınav tek oturumda gerçekleşecek. Peki, İOKBS Bursluluk Sınavı kaç dakika kaç soru? Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte detaylar.