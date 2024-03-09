Burun kanaması orucu bozar mı, kan orucu bozar mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

ORUÇLUYKEN BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Vücuttan kan akması farklı nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu kanamalar kişi oruçlu olduğu zamanda meydana gelirse kişinin orucunu bozmaya sebebiyet veren durumların arasında yer almaz. Bu yüzden kişi kan akmasının ardından da orucunu tutmaya devam edebilir. Diyanet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermiştir:

Kan akması kişinin elinde olan bir durum değildir. Kendiliğinden ya da bir darbe sonucu meydana gelebilir. Burundan akan kanın miktarı da orucun bozulup bozulmaması üzerinde etkili değildir. Az kan da aksa çok fazla miktarda an da aksa oruç bozulmayacaktır.