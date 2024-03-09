Burun kanaması orucu bozar mı, kan orucu bozar mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Giriş Tarihi: 09.03.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
09:58
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam aleminde büyük bir heyecan ve coşku yer alıyor. İslam'ın farz olan ibadetlerinden olan oruç tutmak, belli başlı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu noktada orucu bozan durumlar hakkında araştırmalar başladı. Bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'burundan kan gelmesi orucu bozar mı? Oruçluyken burun kanaması orucu bozar mı?' sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile merak edilen soruların yanıtı…