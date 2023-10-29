Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrası mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, ''Büyük Filistin Mitingi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Söz konusu mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Peki, AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nasıl gidilir, nerede yapılacak? İşte tarihi, yer bilgisi ve yol tarifi...