Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK, NASIL GİDİLİR?

Büyük Filistin Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.