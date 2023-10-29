Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 00:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 01:27

Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrası mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, ''Büyük Filistin Mitingi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Söz konusu mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Peki, AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nasıl gidilir, nerede yapılacak? İşte tarihi, yer bilgisi ve yol tarifi...

Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından son dakika duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin halkına yönelik zulmüne dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi düzenleneceği duyuruldu. Bu noktada ise binlerce vatandaş ''AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede yapılacak, nasıl gidilir?'' sorularını gündeme taşıdı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MGP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılması bekleniyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta düzenlenecek? İşte mitinge dair tüm detaylar…

Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI BEKLENİYOR

Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımları bekleniyor.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılım sağlayacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE YAPILACAK, NASIL GİDİLİR?

Büyük Filistin Mitingi, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

Büyük Filistin Mitingi ne zaman yapılacak, hangi gün ve saat kaçta? AK Parti İstanbul Büyük Filistin Mitingi nerede düzenlenecek ve nasıl gidilir?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA