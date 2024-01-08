BÜYÜK FİNAL! MasterChef şampiyonu kim oldu? TV8 ile MasterChef kim kazandı, All Star birincisi Tahsin mi Esra mı oldu?

MasterChef 2023 All Star yarışmasının finali 7 Ocak 2024 Pazar günü yapıldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde sezon boyu oynanan oyunlardan başarıyla çıkarak adını finale yazdıran Tahsin ve Esra, MasterChef şampiyonu olmak için kozlarını paylaştı. 2023 All Star sezonu şampiyonunu öğrenmek isteyenler yoğun olarak 7 Ocak MasterChef şampiyonu kim oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalar yapıyor.

2023 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

2023 MasterChef All Star şampiyonu olan yarışmacı belirleniyor...