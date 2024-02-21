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Haberler Fotohaber ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 08:00

ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?

Çalışma saatleri kısalacak başlığı gündeme geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu gelişme yakından takip ediliyor. Türkiye'de haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 40 saate indirilmesiyle, kamu ve özel kurumlarda mesai saatlerinde değişiklik olması planlanıyor. Resmi açıklamanın beklendiği konu başlığı için çalışma saatleri kısalıyor mu, resmi açıklama var mı soruları yanıt arıyor. İşte, detaylar!

ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?

Türkiye'de haftalık mesai saatlerinin kısalması gündemde. Buna göre; haftada 45 saat olan mesai süresi 40 saate inecek. Bu durumda ise 4 gün iş, 3 gün tatil planlaması yapılabilir mi hakkında senaryolar tartışılmaya başlandı. Konu hakkında ise gözler Bakan Vedat Işıkhan'a çevrildi. Peki, 2024 çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak?

ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?

2024 ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor.

Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde

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ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİNE DAİR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?

MESAİ SAATLERİ NASIL DÜZENLENECEK?

SABAH'tan Hazal Ateş'in haberine göre;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma saatlerini aşağı çekecek, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesini gözetecek düzenlemeleri hayata geçirecek.

Çalışma saatleri yaklaşık yüz yıldır dünyanın birçok ülkesinde 8 saat uygulanıyor. İş Kanunu'na göre Türkiye'de genel çalışma süresi haftada 45 saat, memurların çalışma süresi ise haftalık 40 saat uygulanıyor.

Bu saatlerin üzerinde çalışılması "Fazla çalışma"ya giriyor. Pandemi sonrası esnek ve uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması nedeniyle çalışma saatleri sürelerinin azaltılması dâhil farklı formüller üzerinde duruluyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?

Çalışma sürelerinin uygulama şekilleri İş Kanunu'na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ile düzenleniyor. Teknolojik değişim ve birim verimliğindeki artış dikkate alınarak çalışma sürelerinin yeniden belirlenmesi Meclis'in de gündeminde bulunuyor.

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın araştırmasında çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor.

Araştırmada, çalışma sürelerinin düzenlenmesine yönelik çabaların amacının, uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığı, verimliğe katkı sağlamak ve ailelere daha uzun zaman ayırma olduğu belirtiliyor.

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