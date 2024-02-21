Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
08:00
ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNCEL SON DURUM | Çalışma saatleri kısalacak mı, 4 gün iş 3 gün tatil mi olacak?
Çalışma saatleri kısalacak başlığı gündeme geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu gelişme yakından takip ediliyor. Türkiye'de haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 40 saate indirilmesiyle, kamu ve özel kurumlarda mesai saatlerinde değişiklik olması planlanıyor. Resmi açıklamanın beklendiği konu başlığı için çalışma saatleri kısalıyor mu, resmi açıklama var mı soruları yanıt arıyor. İşte, detaylar!