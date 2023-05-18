Camdaki Kız finali nasıl, sonunda ne olacak? Camdaki Kız kitap sonu nasıl bitiyor, final bölümü hangi gün yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayında olan Camdaki Kız finali ile araştırılıyor. Psikiyatr yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapım adım adım final bölümüne yaklaşıyor. Camdaki Kız kitap sonu nasıl, nasıl bitiyor, sonunda neler oluyor soruları yanıt arıyor. Nalan, Hayri ve Sedat arasında artan gerilim nasıl sonuçlanacak merak konusu. Peki, Camdaki Kız finali nasıl, sonunda ne oluyor? İşte, kitap özeti ile tüm merak edilenler…