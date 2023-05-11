Camdaki Kız Laz Kızı kimdir, kim oynuyor? Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

Camdaki Kız Laz Kızı kimdir, kim oynuyor, hangi oyuncu soruları gündemdeki yerini aldı. Hayri'nin kebapçısına gelerek tüm ilişkileri alt üst edecek yeni karaktere Şarkıcı Alya hayat verecek. Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyan yapım yavaş yavaş finale ilerlerken hikayenin yeni karakteri; Camdaki Kız Laz Kızı Şarkıcı Alya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler soruları ile araştırılıyor. 78. Bölüm ile 11 Mayıs günü ekranlara gelecek dizi takip ediliyor. Peki, Camdaki Kız Laz Kızı kimdir? İşte, tüm merak edilenler…