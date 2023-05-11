Camdaki Kız Laz Kızı kimdir, kim oynuyor? Camdaki Kız’ın Laz Kızı Alya kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

CAMDAKİ KIZ 78. BÖLÜM ÖZETİ

Gülcihan'ın ölümü üzerinden zaman geçmiştir. Muzo ve Billur ile Döndü ve İsmail'in nikahları yapılmıştır. Muzo da Billur da çok mutludur. Nalan ise hala Hayri'yle beraberdir.

Sedat, terapinin de etkisiyle çok daha özgüvenli gözükmekte ve tüm şirketi de o yönetmektedir. Hayri, çalıştığı kebapçının ortağı olmuştur.

Nalan'la ilişkisinde baskın olan taraf Hayri'dir. Hayri, adeta Feride'nin yerini almıştır ve Nalan'ın tüm kararlarına karışmaktadır. Nalan ise Türkan'dan ve kızlardan desteğini esirgememiştir. Derken bir gün bir "Laz Kızı" Hayri'nin kebapçısına gelir.