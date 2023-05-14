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Haberler Fotohaber Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:00

Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çanakkale seçim sonuçları ve partilerin oy oranları açılan sandıklarla beraber netlik kazanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde diğer 80 ille beraber Çanakkale de sandık başına gitti. Şimdi ise milyonların gözü "Çanakkale seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusunun yanıtında. Peki, Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çanakkale seçim sonuçları merakla bekleniyor. Seçim Sonuçları 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak. Bilindiği gibi 13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. Peki, Çanakkale seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı ile Çanakkale'deki oy oranları.

Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇANAKKALE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %41.9

Muharrem İnce: %43.8

Meral Akşener: %11.9

Selahattin Demirtaş: %1.7

Temel Karamollaoğlu: %0.4

Doğu Perinçek: %0.3

Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇANAKKALE 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %51.4

Millet İttifakı: %44.3

Ak Parti: %37.4

CHP: %33.8

MHP: %6.9

İYİ PARTİ: %16.8

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