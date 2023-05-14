Çanakkale seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çanakkale Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çanakkale seçim sonuçları ve partilerin oy oranları açılan sandıklarla beraber netlik kazanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde diğer 80 ille beraber Çanakkale de sandık başına gitti. Şimdi ise milyonların gözü "Çanakkale seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusunun yanıtında. Peki, Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…