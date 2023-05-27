Çanakkale seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çanakkale seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, Çanakkale seçim sonuçları gibi araştırmalar an itibarıyla hız kazandı. Çanakkale'de 14 Mayıs tarihinde düzenlenen ilk turda 436 binden fazla vatandaş oy kullanmıştı. Şimdi ise özellikle bu bölgede yaşam süren binlerce vatandaşın gözü kulağı "Çanakkale 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2023 canlı ve güvenilir verilerle seçimi kim kazandı sorusuna ilişkin takip ekranı…