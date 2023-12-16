Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ!

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.