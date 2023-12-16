Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

Çanakkale'de okulların tatil olup olmadığı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Çanakkale'de devam eden sağanak yağış hayatın her alanında olumsuz etki yarattı. Hava muhalefeti sebebiyle feribot seferleri iptal edildi ve turuncu kod uyarısı verildi. Öğrencilerin gözü bu kötü hava koşullarından dolayı valilik açıklamasına çevrildi. Peki, Çanakkale'de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Haberin detaylarında…