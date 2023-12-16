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Haberler Fotohaber Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…
Giriş Tarihi: 16.12.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 17:07

Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

Çanakkale'de okulların tatil olup olmadığı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Çanakkale'de devam eden sağanak yağış hayatın her alanında olumsuz etki yarattı. Hava muhalefeti sebebiyle feribot seferleri iptal edildi ve turuncu kod uyarısı verildi. Öğrencilerin gözü bu kötü hava koşullarından dolayı valilik açıklamasına çevrildi. Peki, Çanakkale'de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Haberin detaylarında…

Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

Çanakkale'de okulların tatil olup olmayacağı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Meteoroloji genel Müdürlüğü turuncu kodlu uyarılarla vatandaşları kötü hava koşulları için uyardı. Meydana gelebilecek sel, su baskını rüzgâr ve ulaşımda aksaklıklar gibi durumlarda tedbirli olunmasını istedi. Peki, 18 Aralık 2023 Pazartesi okul var mı yok mu, tatil olacak mı, hangi illerde tatil olacak?

Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgârın, (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

16.12.2023 06:00 - 17.12.2023 06:00

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Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

ÇANAKKALE'DE SAĞANAK YAĞIŞ!

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü havanın Çanakkale'nin genelinde güneşli olması bekleniyor.

Çanakkale’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Çanakkale’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okullar var mı? Meteorolojiden uyarı…
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