CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 TL'den yaparken, 10 Mayıs Cuma günü 2 bin 453 TL olarak güne başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 843 TL'den tamamlayan çeyrek altın ise bugün3 bin 925 liradan alıcı buluyor.

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