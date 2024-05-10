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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:31

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 liradan yaparken; 10 Mayıs Cuma günü 2 bin 453TL'ye yükseldi. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 10 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 TL'den yaparken, 10 Mayıs Cuma günü 2 bin 453 TL olarak güne başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 843 TL'den tamamlayan çeyrek altın ise bugün3 bin 925 liradan alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.453,63

Satış: 2.453,92

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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.358,19

Satış: 2.358,59

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.925,93

Satış: 4.012,24

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

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