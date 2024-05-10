Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
14:31
CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MAYIS TAKİP EKRANI | 10 Mayıs Cuma bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ilk gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 402 liradan yaparken; 10 Mayıs Cuma günü 2 bin 453TL'ye yükseldi. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 10 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…