BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Bugün gram altın ne kadar oldu hafta sonunun gelişi ile birlikte araştırılmaya başladı. Yatırımcıların göz bebeği madende bu hafta altın düşer mi, yükselir mi soruları en merak edilenler arasında yerini alıyor. İki bin sınırına dayanan gram altın fiyatı yükselişine Fed faiz kararını arkasına alarak devam ettiriyor. İşte, 30 Aralık 2023 canlı altın fiyatları…