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Haberler Fotohaber BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 06:20

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunun gelişi ile birlikte altın fiyatlarındaki son durum merak edilmeye başladı. Son haftasında yükseliş seyrinde olan altın FED faiz kararı ile birlikte yükselişine ivme kazandırdı. Bin 961 liradan işlem gören gram altındaki yükseliş iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiledi. Alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, 30 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Bugün gram altın ne kadar oldu hafta sonunun gelişi ile birlikte araştırılmaya başladı. Yatırımcıların göz bebeği madende bu hafta altın düşer mi, yükselir mi soruları en merak edilenler arasında yerini alıyor. İki bin sınırına dayanan gram altın fiyatı yükselişine Fed faiz kararını arkasına alarak devam ettiriyor. İşte, 30 Aralık 2023 canlı altın fiyatları…

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.961,81
SATIŞ(TL) 1.962,21

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.287,00
SATIŞ(TL) 3.349,00

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 13.449,00

SATIŞ(TL) 13.652,00

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BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.062,93
SATIŞ(USD) 2.063,26

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