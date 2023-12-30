Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
06:20
BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2023 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Hafta sonunun gelişi ile birlikte altın fiyatlarındaki son durum merak edilmeye başladı. Son haftasında yükseliş seyrinde olan altın FED faiz kararı ile birlikte yükselişine ivme kazandırdı. Bin 961 liradan işlem gören gram altındaki yükseliş iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiledi. Alım ve satım yapmayı düşünenler başta olmak üzere pek çok kişi canlı altın fiyatlarını sorguluyor. Peki, 30 Aralık bugün gram, yarım, çeyrek, tam, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…