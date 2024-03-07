Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:09
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mart 2024 listesi: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 7 Mart Perşembe alış fiyatını 2.206,62 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.206,95 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...