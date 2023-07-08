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Haberler Fotohaber CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI || 8 Temmuz 2023 Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, tam, altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:22

CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI || 8 Temmuz 2023 Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, tam, altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Küçük dalgalanmalar yaşasa da değerini hiç kaybetmeyen en önemli madenlerden biri olan ve insanların en çok tercih ettiği yatırım birimi olan altın fiyatları 8 Temmuz 2023 itibariyle araştırılıyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak almak isteyen vatandaşlar canlı atın fiyatlarını merak ediyor. Yatırımcılar için risk dengeleyici ve güvenilir olan bu madeni almak isteyen vatandaşlar gram altın ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz 2023 || Kapalı Çarşı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç?

Hafta sonunda hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından güncel altın fiyatları sürekli takip ediliyor. Gram altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Bugün altın almak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatları merak ediyor. Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi merak ediliyor. İşte, 8 Temmuz canlı gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz 2023 || Kapalı Çarşı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç?

8 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz 2023 || Kapalı Çarşı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.472,27

SATIŞ (TL) 1.565,45

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz 2023 || Kapalı Çarşı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.611,11

Gram altın satış: 1.612,21

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CANLI ALTIN FİYATLARI 8 Temmuz 2023 || Kapalı Çarşı altın fiyatları ile gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.608,00

Çeyrek altın satış: 2.673,00

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.201,00

Yarım altın satış: 5.347,00

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