Giriş Tarihi: 08.07.2023 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 07:22

CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI || 8 Temmuz 2023 Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, tam, altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Küçük dalgalanmalar yaşasa da değerini hiç kaybetmeyen en önemli madenlerden biri olan ve insanların en çok tercih ettiği yatırım birimi olan altın fiyatları 8 Temmuz 2023 itibariyle araştırılıyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak almak isteyen vatandaşlar canlı atın fiyatlarını merak ediyor. Yatırımcılar için risk dengeleyici ve güvenilir olan bu madeni almak isteyen vatandaşlar gram altın ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları…