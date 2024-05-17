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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:05

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

Canlı altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin 468 TL'ye ulaştı. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 17 Mayıs Cuma günü saat 07:25'te itibarıyla 2 bin 465 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 031 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.465,34

Satış: 2.465,67

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.375,71

Satış: 2.376,04

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.944,54

Satış: 4.031,37

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