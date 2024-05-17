Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
09:05
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?
Canlı altın fiyatları hafta sonu da araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından son işlem gününü yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin 468 TL'ye ulaştı. Altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 17 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…