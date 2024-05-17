CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ: 17 Mayıs 2024 Bugün: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 17 Mayıs Cuma günü saat 07:25'te itibarıyla 2 bin 465 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 032 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 031 TL'den alıcı buluyor.