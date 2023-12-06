Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 07:40

SANİYE SANİYE SON DEPREMLER 6 ARALIK 2023 | Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD güncel son deprem verileri

Son depremler listesi ile ülkemizde gün içerisinde yaşanan irili ufaklı yüzlerce sallantının merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Yaşadıkları illerde en ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar 6 Aralık 2023 tarihli depremler listesini sorguluyor. Deprem ülkesi olan coğrafyamızda her gün yüzlerce sarsıntı meydana geliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ışığında son depremler listesi…