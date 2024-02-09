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Haberler Fotohaber Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:52

Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?

Halk kültüründe baharın habercisi olarak bilinen cemreler yedi gün arayla önce havaya, sonra suya en son toprağa düşer. Soğuk kış günlerinin ardından havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılan cemreler kış mevsimine veda edilişin baharın gelişinin simgeleyicisidir. Kökeni Orta Asya coğrafyasına kadar uzanan bu doğa olayı Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde kendine yer bulur. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek, bu yıl ilk cemre havaya mı suya mı nereye düşecek? İşte, detaylar…

Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?

Baharın habercisi Şubat ayının gelişi ile birlikte cemre düşme tarihleri gündeme geldi. Birer hafta arayla önce havaya sonra suya en son ise toprağa düşecek olan cemrelerle birlikte yeni mevsime geçiş yapılacak. Sözlük anlamı "kor, ateş" anlamlarına gelen bu doğa olayı ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla oluştuğu sanılan sıcaklık artışı anlamına gelir. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte yanıtı…

Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın müjdecisi ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

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Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor.
Hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubatta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

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