Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:52
Cemre düşme tarihleri 2024: Baharın müjdeleyicisi ilk cemre havaya mı, suya mı nereye düşecek?
Halk kültüründe baharın habercisi olarak bilinen cemreler yedi gün arayla önce havaya, sonra suya en son toprağa düşer. Soğuk kış günlerinin ardından havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılan cemreler kış mevsimine veda edilişin baharın gelişinin simgeleyicisidir. Kökeni Orta Asya coğrafyasına kadar uzanan bu doğa olayı Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde kendine yer bulur. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek, bu yıl ilk cemre havaya mı suya mı nereye düşecek? İşte, detaylar…