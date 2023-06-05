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Haberler Fotohaber Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:38

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz daha öncede siyaset hayatında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinde yer alacak. 1967 yılında Bingöl'de doğan Yılmaz 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Bingöl milletvekili olarak meclise girdi. Peki Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

Cevdet Yılmaz kimdir sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. Yeni kabine listesinin belli olmasının ardından Cevdet Yılmaz hayatı ile ilgili sorgulamalar başladı. Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'de dünyaya geldi. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır. Lise öğrenimini Bingöl'de 1983 yılında bitirdi. Peki Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.23, 24, 26 ve 27. Dönemde Bingöl, 25. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60. Hükûmette Devlet Bakanı; 61, 62 ve 64. Hükûmetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

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Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

AK PARTİ MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2020 yılı Kasım ayından bu yana TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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