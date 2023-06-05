Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:38

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz daha öncede siyaset hayatında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevinde yer alacak. 1967 yılında Bingöl'de doğan Yılmaz 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Bingöl milletvekili olarak meclise girdi. Peki Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hayatı, yaşı ve kariyeri