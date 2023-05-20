SAYISAL LOTO SONUÇLARI TIKLA SORGULA! 20 Mayıs 2023 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 20 Mayıs 2023 çekilişi için gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango tarafından haftada 3 kez düzenlenen şans oyunu Cumartesi çekilişi canlı izle araştırmaları başladı. Joker ve Süper Star'ın yanı sıra 6 kazandıran numaranın ardında 188,2 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bulunduğu Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün son dakika açıklandı. Bu noktada gözler MP TV canlı yayınına çevrilirken bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinde sonuç araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, Milli Piyango Online ile 20 Mayıs 2023 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran rakamlar...