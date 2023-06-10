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Haberler Fotohaber Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.06.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 21:32

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı

Milli Piyango ile haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki heyecan haftanın üçüncü çekilişinde de kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen sayısal loto ilki pazartesi ve Çarşamba akşamları çekilmişti. Bu hafta son defa çekilecek olan 10 Haziran sayısal loto sonuçları için heyecan başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran 2023 Cumartesi çekilişi Milli Piyango Online ekranından takip ediliyor. MP TV canlı izle ekranı anbean takip ediliyor. 208,126 milyon TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardında yerini alacak. Joker ve SüperStar da sorgulanmaya başladı. Sayısal Loto sorgulama bugün çekilen şans oyunu ile gündemdeki yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranında çekiliş sonuçları araştırılıyor. İşte, 10 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorgulanıyor. Haftada üç defa çekilen çılgın sayısal lotonun sonuncusu bu akşam çekiliyor. Milli Piyango şans oyunları bilet sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen en çok kazandıran oyunda sonuçlar araştırılıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran 2023 çekilişi araştırılmaya başladı. MPİ canlı çekiliş noter huzurunda gerçekleşiyor. İşte, Sayısal Loto sorgulama ekranı ile 10 Haziran çılgın sayısal loto sonuçları…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO 10 HAZİRAN 2023 SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numaraları ve Süper starı öğrenmek için:

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 6 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 3 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 9 TL'dir.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Sayısal Loto kolonu tek başına oynanabilirken SüperStar sadece Çılgın Sayısal Loto kolonu ile birlikte oynanabilir. Daha detaylı bilgi için senin için hazırladığımız SüperStar videomuzu izleyebilirsin.

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