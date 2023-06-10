Giriş Tarihi: 10.06.2023 21:32
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
21:32
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı son dakika || 10 Haziran 2023 çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ekranı
Milli Piyango ile haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişindeki heyecan haftanın üçüncü çekilişinde de kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen sayısal loto ilki pazartesi ve Çarşamba akşamları çekilmişti. Bu hafta son defa çekilecek olan 10 Haziran sayısal loto sonuçları için heyecan başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran 2023 Cumartesi çekilişi Milli Piyango Online ekranından takip ediliyor. MP TV canlı izle ekranı anbean takip ediliyor. 208,126 milyon TL'lik büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardında yerini alacak. Joker ve SüperStar da sorgulanmaya başladı. Sayısal Loto sorgulama bugün çekilen şans oyunu ile gündemdeki yerini aldı. MPİ bilet sorgulama ekranında çekiliş sonuçları araştırılıyor. İşte, 10 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula ekranı!