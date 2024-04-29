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Haberler Fotohaber Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:43

Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

Çimsa temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, CIMSA Çimsa temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, CIMSA Çimsa temettü ödeme tarihi…

Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

CIMSA Çimsa temettü ödeme tarihleri belli oldu. Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına pay başı temettü ödemesi yapacak. PAy başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 CIMSA Çimsa temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte CIMSA Çimsa temettü ödeme tarihleri 2024.

Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

ÇİMSA TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2024: ÇİMSA TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, HİSSE BAŞI KAÇ TL KAR VERECEK?

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'da onaylanan kar payı dağıtım kararını duyurdu. Böylece Çimsa'nın temettü dağıtacağı tarih belli oldu.

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Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

Çimsa'dan KAP'a yapılan bildiride, kar payının (temettü) 29 Nisan'dan itibaren nakden dağıtılması Genel Kurul'da onaylandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.937.400.251,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 2.490.892.519,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

Birinci Kâr Payı 47.279.554,70 TL

İkinci Kâr Payı 952.720.445,30 TL

Toplam Brüt Kar Payı 1.000.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 95.272.044,53 TL

Olağanüstü Yedek 1.395.620.474,47 TL

Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak 1.000.000.000,00 TL brüt kar payının dönem net karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Böylelikle 2023 yılı Karından 945.591.094,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 1.000.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 29.04.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir."

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