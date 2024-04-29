Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
15:43
Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?
Çimsa temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, CIMSA Çimsa temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, CIMSA Çimsa temettü ödeme tarihi…