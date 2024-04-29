Çimsa temettü ödeme takvimi 2024: CIMSA Çimsa temettü ne zaman dağıtılacak, ödeme tarihleri ne zaman?

CIMSA Çimsa temettü ödeme tarihleri belli oldu. Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına pay başı temettü ödemesi yapacak. PAy başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 CIMSA Çimsa temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte CIMSA Çimsa temettü ödeme tarihleri 2024.