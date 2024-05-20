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Haberler Fotohaber Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:05

Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Coca-Cola temettü ödeme tarihi hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Coca-Cola İçecek A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, CCOLA Coca-Cola temettü ödeme tarihi…

Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Coca-Cola temettü ödeme tarihi ve miktarı belli oldu. Coco-Cola İçecek A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan kar payı dağıtımı duyuruldu. Hisse başına ödenecek temettü tutarı ve ödeme tarihi netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte CCOLA Coca-Cola temettü ödeme tarihleri 2024.

Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

COCO-COLA TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ 2024: COCO-COLA TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, HİSSE BAŞI KAÇ TL KAR VERECEK?

Coco-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) temettü miktarı ve tarihi belli oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Coca-Cola'nın Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan kar payı dağıtımı duyuruldu. Şirketin net dönem karından ortaklara dağıtılacak kesin temettü miktarı ve ödeme tarihleri belirlendi.

Coca-Cola'nın 2023 mali yılı net dönem kârı, SPK muhasebe standartlarına göre 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşti. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması kararı alındı. Bu dağıtımdan sonra kalan kısım olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde kalacak.

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Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

COCO-COLA NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Coca-Cola'nın 2024 temettü miktarı, brüt 7,8626000 TL ve net 7,0763400 TL'dir.

Şirket, tam mükellef kurumlar ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net) temettü ödeyecek.

Diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacak.

Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

CCOLA TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Coca-Cola'nın 2024 temettü ödeme tarihi, hak kullanım tarihi olan 27 Mayıs 2024'tür ve ödeme tarihi 29 Mayıs 2024'tür.

Coca-Cola'dan KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul'da onaylanmıştır. Şirketimiz 2023 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net), diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır."

Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

TEMETTÜ PARA KAZANDIRIR MI?

Evet kazandırır. Hisse senedi sahipleri ellerindeki hisse senedi miktarlarına göre şirketin karından faydalanırlar.

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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