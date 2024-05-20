Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:05
Coca-Cola temettü ödeme tarihi 2024 belli oldu! CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Coca-Cola temettü ödeme tarihi hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Coca-Cola İçecek A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, CCOLA Coca-Cola temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, CCOLA Coca-Cola temettü ödeme tarihi…