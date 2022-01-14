Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:36Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 12:00
Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı
Youtube yine inanılmaz bir ustalığın sergilenmesine vesile oldu. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan kimi işler milyonlarca insanın hayretler içerisinde kalmasına neden oluyor. İşte onlardan biri. Çöpe atılan kartonları tek tek topladı. Hepsini evinde biriktirdi. Herkes ne yapacağını merak ediyordu. O imkansızı başardı. Sonucu görenler tam anlamıyla küçük dilini yuttu. Sosyal medya fenomeni isim her anını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte sizleri şaşkına çeviren olay ve görüntüler...