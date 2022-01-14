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Haberler FotoHaber Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı
Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 12:00

Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı

Youtube yine inanılmaz bir ustalığın sergilenmesine vesile oldu. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan kimi işler milyonlarca insanın hayretler içerisinde kalmasına neden oluyor. İşte onlardan biri. Çöpe atılan kartonları tek tek topladı. Hepsini evinde biriktirdi. Herkes ne yapacağını merak ediyordu. O imkansızı başardı. Sonucu görenler tam anlamıyla küçük dilini yuttu. Sosyal medya fenomeni isim her anını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte sizleri şaşkına çeviren olay ve görüntüler...

Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı

İnsanın hayretler içinde kalma sınırını zorlayan bir olayla karşı karşıya kalmaya hazır mısınız? Topladıkları kartonlardan inanılmaz iş yapan YouTube fenomenleri görenleri şaşkına çevirdi.

Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı

Önce ufak bir maket yapan fenomenlerin işleri bittiğinde herkes gözlerine inanamadı.

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Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı

İşte o çalışma...

Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı
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Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı
Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı
Çöpe atılan kartonları biriktirip imkansızı başardı! Atlayıp denize açıldı
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