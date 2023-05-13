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Haberler Fotohaber Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 00:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 00:52

Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum Alaca seçim sonuçları ve partilerin oy oranları canlı, anlık ve güvenilir haliyle sabah.com.tr seçim sayfasında olacak. Diğer il ve ilçelerde olduğu gibi bu ilimizde de halk sandık başına gitti ve hem 28. Dönem milletvekilliği hem de 13. Cumhurbaşkanlığı için oyunu kullandı. Bu noktada ise "Çorum Alaca seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 14 Mayıs 2023 Çorum Alaca seçim sonuçları ve detaylar.

Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum Alaca seçim sonuçları 2023 bu bölgede ikamet etmekte olan vatandaşların merak ettiği bir konu olarak öne çıkıyor. 2018 yılında bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan bu il ve ilçemizde yüzde 68.4, Muharrem İnce yüzde 21.9, Meral Akşener ise yüzde 8.4 oy almıştı. Şimdi ise halkın gözü 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Çorum Alaca seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. İşte Çorum Alaca seçim sonuçları 2023 ve detaylar.

Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇORUM ALACA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Çorum Alaca Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum Alaca 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %68,42

Muharrem İnce: %21,89

Meral Akşener: %8,39

Selahattin Demirtaş: %0,53

Temel Karamollaoğlu: %0,71

Doğu Perinçek: %0,05

Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %69,51

Millet İttifakı: %25,76

Ak Parti: %51,83

MHP:%16,15

CHP: %16,72

İYİ PARTİ: %8,12

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