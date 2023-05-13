Çorum Alaca seçim sonuçları! 2023 Alaca seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum Alaca seçim sonuçları ve partilerin oy oranları canlı, anlık ve güvenilir haliyle sabah.com.tr seçim sayfasında olacak. Diğer il ve ilçelerde olduğu gibi bu ilimizde de halk sandık başına gitti ve hem 28. Dönem milletvekilliği hem de 13. Cumhurbaşkanlığı için oyunu kullandı. Bu noktada ise "Çorum Alaca seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 14 Mayıs 2023 Çorum Alaca seçim sonuçları ve detaylar.