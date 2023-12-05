Şimdi Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Çorum deprem son dakika gelişmeleri!

Son dakika Çorum deprem haberi ile gece yarısı sarsıldı. Derinöz - Oğuzlar merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Çorum deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 5 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...