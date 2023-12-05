Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şimdi Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Çorum deprem son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 05.12.2023 02:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 02:20

Şimdi Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Çorum deprem son dakika gelişmeleri!

Son dakika Çorum deprem haberi ile gece yarısı sarsıldı. Derinöz - Oğuzlar merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli hissedilen deprem sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Çorum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Çorum deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 5 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Çorum deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Çorum deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Derinöz - Oğuzlar olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Çorum depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 5 Aralık 2023 Çorum deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Çorum deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ÇORUM'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Çorum ili Oğuzlar ilçesinde bir deprem meydana geldi.

5 Aralık Salı gecesi saat 01:06'da gerçekleşen depremim büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 7.8 km olarak açıklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çorum deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ VERİLERİ İLE ÇORUM DEPREM BİLGİLERİ

Yer: DERINOZ-OGUZLAR (CORUM)

Tarih: 05.12.2023

Saat: 01:06:30 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 7.8 km

Çorum deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Çorum deprem son dakika! 5 Aralık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce Çorum’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA