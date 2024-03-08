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Haberler Fotohaber Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:11

Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine girmek üzereyiz. İlk iftar, ilk sahur ve ilk teravih heyecanı tüm İslam alemi sarmış durumda. İbadetlerini yerine getirecek vatandaşlar bu ayı maneviyat yüklü dayanışma ve yardımlaşma içinde geçirecekler. Her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayı mübarekliğiyle tüm İslam aleminin üzerinde huzuruyla doğacak. Oruç ve teravih ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar Çorum imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2024 Çorum iftar saati ve sahur saati

Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ÇORUM'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Çorum İftar Vakti: 18:49

Çorum Sahur (İmsak) Vakti: 05:27

Çorum Teravih Namazı Vakti: 20:08
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Çorum İftar Vakti: 18:50

Çorum Sahur (İmsak) Vakti: 05:26

Çorum Teravih Namazı Vakti: 20:09

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Çorum İftar Vakti: 18:51

Çorum Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

Çorum Teravih Namazı Vakti: 20:10
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Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

ÇORUM HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Merkez HIDIRLIK(SÜHEYB-İ RUMİ)C.

Merkez ORHANGAZİ C.

Merkez ORHANGAZİ C.

Merkez HZ.HÜSEYİN C.

Merkez GÜLDANE HATUN C.

Merkez MURAT HÜDAVENDİGAR C.

Oğuzlar KARADONLU C.

Sungurlu ULU C.(SUNGUROĞLU)

Osmancık YEŞİLÇATMA C.(HIDIRLIK)

Kargı TERZİLER C.

İskilip ŞEYH MUHYİDDİN-İ YAVSİ C.

Dodurga AYVA KY.C.

Alaca ESKİ C.

Merkez BAHÇELİEVLER C.

Merkez ULU (MURADİ RABİ) C.

Çorum iftar vakti 2024: 11 Mart Çorum İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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