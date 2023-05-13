Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum İskilip ilçesinde seçim sonuçları ve bu ilçeden çıkan oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs tarihinde tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da vatandaşlar sandık başında oylarını kullanacak ve çıkan sonuçlarla 13. Cumhurbaşkanı ile beraber milletvekilleri belirlenecek. Hal böyleyken ise "Çorum İskilip seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt arıyor. İşte Çorum İskilip seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…