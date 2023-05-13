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Haberler Fotohaber Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 00:57 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 00:59

Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum İskilip ilçesinde seçim sonuçları ve bu ilçeden çıkan oy oranları merak ediliyor. 14 Mayıs tarihinde tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da vatandaşlar sandık başında oylarını kullanacak ve çıkan sonuçlarla 13. Cumhurbaşkanı ile beraber milletvekilleri belirlenecek. Hal böyleyken ise "Çorum İskilip seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt arıyor. İşte Çorum İskilip seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum İskilip seçim sonuçları araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar oylarını belirlenen sandıklarda kullanmalarının ardından gözünü "Çorum İskilip seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çeviriyor. Sandıklar açıldıkça detaylar da belli olacak. İşte sabah.com.tr'nin seçim ekranı ile anlık takip edebileceğiniz Çorum İskilip seçim sonuçları verileri…

Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇORUM İSKİLİP SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Çorum İskilip Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çorum İskilip 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %78,26

Muharrem İnce: %11,10

Meral Akşener: %8,99

Selahattin Demirtaş: %0,28

Temel Karamollaoğlu: %1,11

Doğu Perinçek: %0,26

Çorum İskilip seçim sonuçları! 2023 İskilip seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %80,54

Millet İttifakı: %15,70

Ak Parti: %63,14

MHP:%15,70

CHP: %7,39

İYİ PARTİ: %9,16

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