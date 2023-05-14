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Haberler Fotohaber Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:20

Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çorum seçim sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşların gündeminde. Bilindiği üzere aylardır beklenen 2023 seçimleri geldi çattı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Bu noktada "Çorum seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt arıyor. Çorum seçim sonuçları için araştırmalar başladı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça bir bir belli olacak. Peki, seçim sonucu ne oldu, seçimi kim kazandı? İşte 2023 Çorum seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.

Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çorum seçim sonuçları ve partilerin oy oranları bu kritik günde öne çıkıyor. Çorum'daki vatandaşların oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber sandıklar da açılacak ve böylece "Çorum seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları da yanıt bulmuş olacak. Seçim sonucu öğrenmek için doğru adrestesiniz. İşte Çorum seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı.

Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Cumhurbaşkanı Adayları 2023
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Kemal Kılıçdaroğlu
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