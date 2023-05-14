Çorum seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Çorum Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Çorum seçim sonuçları bölgede ikamet eden vatandaşların gündeminde. Bilindiği üzere aylardır beklenen 2023 seçimleri geldi çattı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Bu noktada "Çorum seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt arıyor. Çorum seçim sonuçları için araştırmalar başladı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları, sandıklar açıldıkça bir bir belli olacak. Peki, seçim sonucu ne oldu, seçimi kim kazandı? İşte 2023 Çorum seçim sonuçları ve partilerin oy oranları.