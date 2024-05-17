CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

AİLEMİZ: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Rabbimiz, kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratmış, farklı niteliklerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birbirimizde huzur bulalım diye bizlere aile olma nimetini bahşetmiştir.
Aile, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile, çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır.