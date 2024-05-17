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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 01:20 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 01:20

CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. "Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma Hutbesi 17 Mayıs 2024 PDF indir ve oku seçenekleri ile yayında. İşte, Cuma hutbesi konusu...

CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

Cuma hutbesi Diyanet tarafından Müslümanlar ile paylaştı. İnsanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide aile kurumunun önemin ve değerinin anlatıldığı 17 Mayıs 2024 tarihli cuma hutbesi paylaşımı Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldı. İşte, 17 Mayıs Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

AİLEMİZ: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ
Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratmış, farklı niteliklerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birbirimizde huzur bulalım diye bizlere aile olma nimetini bahşetmiştir.

Aile, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah'ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile, çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır.

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CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

Aziz Müminler!

Kadın ve erkeğin meşru nikâhla bir yuva kurması, ailenin ilk adımıdır. Aynı ideal ve duyguyla, Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmak ise aile olmanın sırrıdır.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّۜ "Eşleriniz sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz."[1] buyuran Rabbimiz, bizi birbirimize güven vermek, koruyup kollamak ve uyum içinde yaşamak için var etmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her fert, ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. Her türlü günah ve haramdan, şiddet ve tehditten ailesini muhafaza etmeli, iffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir.

CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

Kıymetli Müslümanlar!

Aileyi hedef alan tehditlerin arttığı, fıtrata aykırı tahribatın hızla yayıldığı bir çağdayız. Ailenin, özgürlükler önündeki engelmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı bir ortamdayız. Sorumluluk almadan tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikrinin özendirildiği bir zamandayız. Oysa aile kurmak, insan fıtratının bir gereğidir. Bizler yalnız değil, aile içinde mutlu yaşayabilecek şekilde yaratıldık. Ailemizin huzurlu, aile bağlarımızın güçlü olmasını dilemek bizim hamurumuzda vardır. Bu yüzden biricik örneğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.s) bizi aile kurmaya ve ailemiz için iyilik yapmaya davet ederek şöyle buyurmaktadır: "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davranandır. Ben de sizin ailesine karşı en hayırlı olanınızım."[2] Bizlere aile gibi paha biçilmez bir nimet veren Rabbimiz ise onu korumamızı şöyle emretmektedir: "Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun."

CUMA HUTBESİ 17 MAYIS 2024 TAM METİN İNDİR! Diyanet ile bu hafta Cuma Hutbesi konusu ne anlatıyor?

Değerli Müminler!

Gençlerimiz ailemizin göz bebeği, bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim âtîmizdir. Zihinleri berrak, duygu ve düşünceleri heyecan dolu olan gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu ve bilinçli bir aile ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz, girdaplardan korunacaktır. Aileleri, evlenme çağına geldiklerinde onların da aile kurmalarına, geleceğe umutla bakmalarına vesile olacaktır. Neslin devamını ve yeryüzünün imarını; okuyan, araştıran, tefekkür eden gençlerimiz sağlayacaktır.

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