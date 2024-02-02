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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği
Giriş Tarihi: 02.02.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 05:59

CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2 Şubat 2024 tarihli Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı. Bu haftaki cuma hutbesinde, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin birinci yıl dönümüne ve de aynı zamanda Miraç Gecesi'nin idrak edileceği hatırlatıldı. Rabbimiz, Müminleri Yalnız ve Yardımsız Bırakmaz konulu Cuma hutbesi Müslümanların erişimine verildi. Peki; bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 2 Şubat 2024 Cuma hutbesi tam metni.

CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 Şubat 2024 Cuma gününe ait hutbe paylaşımını yaptı. Peki, 2 Şubat Cuma hutbesi konusu nedir? İşte, bu haftaki cuma hutbesi tamamı...

CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

RABBİMİZ, MÜMİNLERİ YALNIZ VE YARDIMSIZ BIRAKMAZ
Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki Salı günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve millet olarak büyük acılar yaşadığımız depremlerin yıl dönümü. Cenâb-ı Hak, afetler sebebiyle ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin. Rabbimiz bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun.

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CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Aziz Müminler!

Tarihte olduğu gibi millet olarak, altı Şubat depremlerinden sonra da asrın birlikteliğini gerçekleştirerek insanlığa örnek olacak bir kardeşlik destanı yazdık. Bütün zorlukları hep birlikte aşmaya çalıştık. Gönülleri yıkılan, umutları kaybolan kardeşlerimize devletimiz ve âl-i cenâp milletimiz bütün imkânlarını seferber etti. Aziz milletimiz, bu kardeşlerimize evlerinin, iş yerlerinin ve gönüllerinin kapılarını sonuna kadar açtı. Ülkemizde ensar muhacir kardeşliği âdeta yeniden vücut buldu. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yardım kampanyalarıyla iyilik köprüleri kuruldu.

CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Kıymetli Müslümanlar!

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması, bize daha da çok sorumluluk yüklemektedir. Her şeyden önce bütün olumsuzluklara karşı tedbirli olalım. Fay hatlarını dikkate alıp gerekli zemin etüt çalışmalarını yaptıktan sonra en doğru ve en sağlam malzemelerle binalarımızı inşa edelim. Sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül edelim. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in "Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir." hadisine uyarak, işlerimizi en iyi şekilde yapalım. Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmayalım.

CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Değerli Müminler!

Depremin birinci yıl dönümünde aynı zamanda Miraç Gecesi'ni idrak edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz, İsrâ sûresinin ilk ayetinde bu geceyi bize şöyle haber vermektedir: "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir."

Nice zorlukların ardından gelen bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.s), İsrâ ve Miraç olmak üzere iki büyük hadise yaşamıştır. İsrâ, Allah Resûlü (s.a.s)'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı mübarek yolculuğun adıdır. Miraç ise Mescid-i Aksâ'dan Allah'ın sonsuz kudretini temaşa etmek için semaya yükselişidir.

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