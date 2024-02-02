CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Değerli Müminler!

Depremin birinci yıl dönümünde aynı zamanda Miraç Gecesi'ni idrak edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz, İsrâ sûresinin ilk ayetinde bu geceyi bize şöyle haber vermektedir: "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir."

Nice zorlukların ardından gelen bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.s), İsrâ ve Miraç olmak üzere iki büyük hadise yaşamıştır. İsrâ, Allah Resûlü (s.a.s)'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı mübarek yolculuğun adıdır. Miraç ise Mescid-i Aksâ'dan Allah'ın sonsuz kudretini temaşa etmek için semaya yükselişidir.