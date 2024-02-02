CUMA HUTBESİ 2 ŞUBAT 2024 yayında! Diyanet ile bugünkü cuma hutbesi konusu ve içeriği

Giriş Tarihi: 02.02.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
05:59
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2 Şubat 2024 tarihli Cuma hutbesi konusu ve içeriği yayımlandı. Bu haftaki cuma hutbesinde, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin birinci yıl dönümüne ve de aynı zamanda Miraç Gecesi'nin idrak edileceği hatırlatıldı. Rabbimiz, Müminleri Yalnız ve Yardımsız Bırakmaz konulu Cuma hutbesi Müslümanların erişimine verildi. Peki; bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 2 Şubat 2024 Cuma hutbesi tam metni.