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Haberler Fotohaber Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 22:40

Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi metnini yayımladı. Bayram niteliğinde geçirilen Cuma günlerinde bu hafta da camilerin yolu tutuluyor. Gazze'de yaşananlara dikkat çekecek haftanın konusu yayında. Cuma hutbesinin konusu İslam alemi tarafından araştırılıyor. Müslümanlar bu Cuma İnşirah Suresine odaklanıyor. İşte, Cuma hutbesi 20 Ekim 2023…

Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?

Cuma hutbesi tam netin PDF indir-oku seçenekleri ile gündemde. Bu hafta Cuma namazında tüm camilerde Müslümanlar ile buluşacak hutbe Diyanet tarafından yayımlandı. Türkiye'nin dört bir yanında camilerde okunacak metnin konusu Filistin'deki olaylara da odaklanacak. İşte, 20 Ekim Cuma hutbesi konusu…

Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?

20 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Rahmet ve Sekinet Müjdesi: İnşirah Suresi" oldu.

İşte, tam metin:

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Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?

CUMA HUTBESİ: RAHMET VE SEKİNET MÜJDESİ: İNŞİRÂH SURESİ
Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s)'in peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke'de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı. İşte böyle zor bir zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirâh suresini indirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.[1]

Aziz Müminler!

Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirâh suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum:

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَۙ. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَۙ. اَلَّـذ۪ٓي اَنْقَضَ ظَهْرَكَۙ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَۜ.

"Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi?"[2]

Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?

Evet Kardeşlerim!

Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O'dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh verecek de O'dur. Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır.

Değerli Müminler!

İnşirâh suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de şudur:اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًۜ. .فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًۙ "Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır."[3]

Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir. Hz. Nûh'u tufanın helakinden, Hz. İbrâhim'i Nemrut'un ateşinden, Hz. Mûsâ'yı Firavun'un zulmünden, Hz. Yûsuf'u zindanın karanlığından kurtarmıştır.

Ve nihayet, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır.

Cuma hutbesi 20 Ekim 2023 Diyanet ile yayında! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

İnşirâh suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir: وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ. .فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ "Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. Sadece Rabbine yönel."[4]

Ayet-i kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz. Mümin, sorumsuz ve ihmalkâr olamaz, rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, hak ve hakikati, adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve yaymaya gayret eder. Mümin, her işini Allah'ın rızasını gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar.

Aziz Müminler!

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.

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