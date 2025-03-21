Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
09:53
CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 21 Mart Cuma Hutbesi, bu hafta "İnfak ve Kur'an Ayı Ramazan" konusuna odaklanıyor. Ramazan ayının yaklaştığı bu dönemde, infak kavramının ve Kur'an'ın hayatımızdaki öneminin vurgulandığı hutbe, Müslümanları daha fazla yardımseverlik ve iyilik yapmaya teşvik ediyor. İnfak, sadece maddi yardımda bulunmak değil, aynı zamanda kalpten yapılan her türlü iyi ameli kapsayan bir kavramdır. Peki, Bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, detaylar...