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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:53

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 21 Mart Cuma Hutbesi, bu hafta "İnfak ve Kur'an Ayı Ramazan" konusuna odaklanıyor. Ramazan ayının yaklaştığı bu dönemde, infak kavramının ve Kur'an'ın hayatımızdaki öneminin vurgulandığı hutbe, Müslümanları daha fazla yardımseverlik ve iyilik yapmaya teşvik ediyor. İnfak, sadece maddi yardımda bulunmak değil, aynı zamanda kalpten yapılan her türlü iyi ameli kapsayan bir kavramdır. Peki, Bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, detaylar...

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?

21 Mart Cuma Hutbesi, "İnfak ve Kur'an Ayı Ramazan" temasını işliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki hutbesinde, Ramazan ayının Müslümanlar için hem manevi hem de toplumsal açıdan büyük bir fırsat sunduğu vurgulanıyor. İnfak, sadece maddi yardımda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda ruhsal ve ahlaki gelişim için de büyük bir anlam taşır. İşte, 21 Mart Cuma hutbesi konusu ve tam metni...

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?

İNFAK VE KUR'AN AYI RAMAZAN

Muhterem Müslümanlar!
Ramazan-ı şerifin son on gününün içindeyiz. Bu günler, itikâf günleridir. Hz. Âişe validemiz, Allah Resûlü (s.a.s)'in Ramazan'ın son on gününde itikâfa girdiğini, Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on gününde aramamız gerektiğini haber vermiştir. İtikâf; Ramazan ayının sünnetlerinden biridir. Ramazan'ın son günlerini ibadet ve tefekkürle, tövbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle, dua ve zikirle geçirme fırsatını bizlere vermektedir.

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CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Bir defasında Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in amcası Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah (r.a), Mescid-i Nebevî'de itikâfa girmişti. O günlerde bir adamın üzgün bir şekilde mescide girdiğini gördü. Hz. Abdullah, o adamın borcunu ödeyemediğinden dolayı mahzun olduğunu öğrenince, "Senin için borcunu ödeyemediğin kişiyle konuşayım." diyerek mescitten çıktı. O adam, "Ey Abdullah! İtikâfta olduğunu unuttun mu?" dedi. Bunun üzerine Abdullah (r.a), "Ben Peygamber Efendimiz (s.a.s)'den, 'Kim bir Müslümanın ihtiyacını gidermeye çalışırsa, bu onun için on senelik itikâftan daha hayırlıdır.' dediğini işittim." cevabını verdi.

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bizlere öğrettiği değerlerin başında yardımlaşma bilinci gelmektedir. Bu bilincin canlı tutulmasında en önemli ilke ise infaktır. İnfak; Allah'ın rızasını kazanma arzusuyla, O'nun bahşettiği maddi ve manevi imkânları paylaşmaktır. İyiliğin yeryüzünde yayılması, kötülüklerin ortadan kalkması için çaba göstermektir. Birbirimizin yaşama sevinci ve umudu olmak, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmaktır.

CUMA HUTBESİ PAYLAŞILDI || Diyanet ile 21 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

İyiliğe ulaşmanın yolu infaktan geçmektedir. Yüce Rabbimiz, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu bilir." buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Kadın erkek, küçük büyük, zengin fakir her Müslümanın yapabileceği bir infak çeşidi mutlaka vardır. Dolayısıyla zekât ve sadakalarımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmak infak olduğu gibi; eşimize sevgimizi, çocuklarımıza merhametimizi, anne ve babamıza güler yüzümüzü göstermek de bir tür infaktır. İnfak; bazen akrabalarımıza ve komşularımıza ikramda bulunmak, yetim ve öksüzlere kol kanat germektir. Bazen de hastaneleri, sevgi ve huzur evlerini ziyaret etmek, kardeşlerimize ilgi ve muhabbetimizi göstermektir. İnfak; kimi zaman ihtiyaç sahibinin halini hatırını sormak, borçlu olanların borcunu ödemektir. Kimi zaman da evlenemeyen gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olmak, istihdam alanları oluşturarak insanların nafakalarını temin etmelerine vesile olmaktır. İnfak; başta Gazze olmak üzere mazlumlara olan desteğimizi sürdürmek, onlara bu zulmü yaşatan siyonist zalimlere ve destekçilerine karşı asil duruşumuzu ısrarla devam ettirmektir.