Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
13:09
CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Aralık 2023 tarihli ve "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" konulu cuma hutbesi paylaşıldı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlanan cuma hutbesinin konusu ve metni müslümanların erişimine sunuldu. Peki, 29 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? İşte, bu haftaki cuma hutbesi PDF metni ve konusu.