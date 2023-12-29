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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 13:09

CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Aralık 2023 tarihli ve "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" konulu cuma hutbesi paylaşıldı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinden yayınlanan cuma hutbesinin konusu ve metni müslümanların erişimine sunuldu. Peki, 29 Aralık Cuma hutbesi konusu nedir? İşte, bu haftaki cuma hutbesi PDF metni ve konusu.

CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

29 Aralık cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesi ile Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirmek amaçlanıyor. Peki, bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 29 Aralık 2023 Cuma hutbesi tam metni.

CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

MUHASEBE BİLİNCİYLE BİR ÖMÜR GEÇİRMEK
Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Allah'a karşı gelmekten sakının; şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizin hepsinden haberdardır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine göre yaşayan ve buna rağmen hâlâ Allah'tan iyilik temenni edendir."

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CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Aziz Müminler!

Hayatımızın her anı, her saati, her günü, her senesi ömür defterimizden bir sayfadır. Bizler, bu sayfaları sevaplar veya günahlar, iyilikler veya kötülükler, doğrular veya yanlışlarla doldurmaktayız. Gün gelecek kendi elimizle doldurduğumuz defterimiz önümüze açılacak ve Rabbimiz bize şöyle buyuracaktır: اِقْرَأْ كِتَابَكَۜ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يباًۜ "Oku kitabını! Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter." Bu ayet-i kerime, nice yüzlerin ağaracağı, nice yüzlerin de kararacağı o gün gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi hatırlatmaktadır. Mizanda amellerimiz tartılmadan evvel, her daim muhasebe bilincimizi diri tutmayı öğretmektedir.

CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Değerli Müslümanlar!

Muhasebe bilinci, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْۜ "Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir." ayeti gereğince her an Rabbimizin gözetiminde olduğumuz şuuruyla yaşamaktır.

Muhasebe bilinci, ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمِ "O gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz." ilahi uyarısınca emanet olan her bir nimetin kıymetini bilerek şükrünü eda edebilmektir.

Muhasebe bilinci, "O gün günahkârların dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleriyle ilgili aleyhlerine şahitlik edecektir." ayetini unutmadan bütün uzuvlarımızın kötülüklere değil, iyiliklere şahitlik edeceği mümince bir hayat yaşamaktır.

CUMA HUTBESİ 29 Aralık 2023 || Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müminler!

Bir miladi yılın daha son günlerindeyiz. Ömür sermayemizden bir yılı daha tükettik. Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize şu soruları soralım: Her şeyin karşılığının tastamam verileceği hesap gününe hazır mıyız? Kur'an ve sünnetin örnek olarak sunduğu bir mümin olabildik mi? Fani hayatın telaşına düştüğümüz kadar, ebedi hayatın kaygısını da taşıdık mı? Amel defterimizde görünce yüzümüzü karartacak kötülüklerden elimizi çekebildik mi? Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tövbe edip Rabbimizin affına sığınabildik mi?

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