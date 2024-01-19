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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:57

CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma Hutbesi konusu 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla belli oldu. Bu hafta paylaşılan konunun 'Bizi Güçlü Kılan, Birlik ve Beraberliğimizdir' başlığı altında insanların coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanların kardeş olduğu vurgulandı ve 81 ilde camilerde okunacak olan bu haftaki cuma hutbesinde; şehit olan askerlerimize rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dilendi. Metinin tam hali Cuma namazı öncesinde duyuruldu. İşte, Cuma Hutbesi tam metini!

CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma hutbesi, Diyanet tarafından cuma namazı öncesinde dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden erişime açılıyor. Cuma namazının idrak edileceği bu kutlu günde, müslümanlar birlik ve beraberlik içinde namazlarını eda ederken, bir yandan da "Bizi Güçlü Kılan, Birlik ve Beraberliğimizdir" konusu altında Cuma Hutbesini dinliyor.

CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

BİZİ GÜÇLÜ KILAN, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz de gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Müminler, birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir."

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CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Aziz Müminler!

Coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeştir. Müminlerin tamamı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in ümmetidir. Allah Resûlü (s.a.s), bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir: لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا "Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun!"

CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Bizler, tarih boyunca Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in bu çağrısını dikkate aldık. Birlik ve beraberliğimize, huzur ve muhabbetimize her daim sahip çıktık. Bu bilinçle nice kardeşlik destanları yazdık. El ele, gönül gönüle vererek her türlü zorluğa ve sıkıntıya birlikte göğüs gerdik. Aynı topraklar üzerinde yaşadığımızı, aynı idealleri paylaştığımızı hiçbir zaman unutmadık. Gök kubbenin altında sevinçlerimiz de birdir, üzüntülerimiz de birdir. Dualarımız da birdir, âminlerimiz de birdir. Düşüncelerimiz, mezhep ve meşrebimiz farklı olsa da uğruna nice şehitler verdiğimiz vatanımız birdir.

CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Değerli Müminler!

Dün olduğu gibi bugün de cennet vatanımıza göz diken, hain emellerle kardeşliğimize kastedenler var. Bizi birbirimize düşürmek ve huzurumuzu bozmak için çalışanlar var. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekerek bizi zayıflatmak isteyenler var. Bunlar karşısında hepimize düşen, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Din, Kur'an, vatan ve ezan gibi mukaddesatımız etrafında birbirimize kenetlenmektir. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvî değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Göz aydınlığı yavrularımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi, inancımıza, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkacak iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Onları, güler yüz ve tatlı dille, camilerimizin huşû ve huzur veren manevi iklimiyle buluşturmaktır.

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