CUMA HUTBESİ 19 Ocak 2024 TAM METİN 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:57
Cuma Hutbesi konusu 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla belli oldu. Bu hafta paylaşılan konunun 'Bizi Güçlü Kılan, Birlik ve Beraberliğimizdir' başlığı altında insanların coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanların kardeş olduğu vurgulandı ve 81 ilde camilerde okunacak olan bu haftaki cuma hutbesinde; şehit olan askerlerimize rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dilendi. Metinin tam hali Cuma namazı öncesinde duyuruldu. İşte, Cuma Hutbesi tam metini!