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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:01

CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 26 Nisan Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Müslümanlar için büyük önem arz eden birlik, beraberlik ve bir araya getirmeyi hedefleyen kutsal gün olarak atfedilen Cuma günü için her hafta " Cuma hutbesi" yayınlanıyor. Peki, bu hafta Cuma hutbesi konusu ne? İşte, Diyanet ile 26 Nisan Cuma Hutbesi tam metni ve konusu!

CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi 26 Nisan 2024 Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşılan Cuma hutbesi, Müslümanların Cuma namazı öncesinde günün konusunu ve içeriğini öğrenmesini sağlıyor. İşte, 26 Nisan Cuma hutbesi konusu ve tam metni!

CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

26 NİSAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesinin konusu bu hafta "Her İşin Bir Ahlakı Vardır" oldu.

İşte, Cuma hutbesi tam metin:

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CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

HER İŞİN BİR AHLAKI VARDIR

Muhterem Müslümanlar!

Bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmekteyiz. Kimimiz memur, kimimiz amiriz; kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi değerli kılan, ne mesleğimizdir ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan; imanımız ve ibadetlerimizdir. Sorumluluk bilincine sahip güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır.

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöylebuyurmaktadır: "Allah, hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü de hayatı da yaratandır…"1 Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere, müminde bulunması gereken hasletlerden biri de işini en güzel şekilde yapmasıdır. Zira İslam'ın bize öğrettiği bir iş ahlakı vardır. Bu ahlakın özünde
doğruluk ve dürüstlük, güven ve sadakat, helal ve haram duyarlılığı vardır. Bu ahlakın özünde hak etmediğini almamak, kul ve kamu hakkına riayet etmek vardır. Bu ahlakın özünde ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin huzuruna, mutluluk ve refahına katkı sunmak vardır. Bu ahlakın özünde ilmi, bilim ve teknolojiyi insanlığın
hayrına kullanmak, adalet ve iyiliği hâkim kılmak, zulüm ve kötülüğe engel olmak vardır.

CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde "Allah Teâlâ, işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur."2 buyurmaktadır. Bu hadis-i şerife gönülden bağlı kalmalı, işimizin hakkını vermek için çaba göstermeliyiz. Helal rızık kazanmak için emek sarf etmeliyiz. Alın terini kutsal bilmeliyiz. İşimizi, bize verilmiş bir emanet olarak görmeliyiz. Rızkımızı kazandığımız işyerinin eşya ve malzemelerine zarar vermemeliyiz. İşyerinin imkânlarını şahsi menfaatlerimiz için kullanmamalıyız.

Değerli Müminler!

Yüce dinimiz İslam'da sadece işin ve işçinin değil, işverenin de bir ahlakı vardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), "İşçiye, ücretini teri kurumadan önce verin." buyurmaktadır. Eğer işveren isek bu hadisi kendimize şiar edinip işçinin ücretini tam ve vaktinde ödemeliyiz. Onu sosyal güvenceden mahrum bırakmamalıyız. İş güvenliğine
hassasiyet göstermeli, işçinin sağlığını kendi sağlığımız bilmeliyiz. İşçinin canına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan sakınmalıyız. Ona dinlenme ve ibadetlerini yerine getirme fırsatı sağlamalıyız.

CUMA HUTBESİ yayınlandı! Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı ile 26 Nisan Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Aziz Müslümanlar!

İslam'a göre kamuda görev yapmanın da bir ahlakı vardır. Her şeyden önce kamu hakkının topyekûn bir milletin hakkı olduğunu bilmeliyiz. İster memur isterse amir olalım, görev ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmeliyiz. Devletimize sadakatle bağlı kalmalı, milletimize nezaket ve güler yüzle hizmet etmeliyiz. Adaleti titizlikle ayakta tutmalı, doğruluktan, iyilikten, hak ve hakikatten ayrılmamalıyız. Yüce Rabbimizin "Kim emanete, devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asıl olarak gelir uyarısını asla unutmamalıyız.

Kıymetli Müminler!

Yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz ve karşılığını eksiksiz göreceğimiz ebedi bir ahiret hayatı var. Öyleyse iş ve çalışma hayatımızda hesap verilebilir adımlar atalım. Ne aldatan ne de aldatılan olalım. Helalinden kazanalım, helale harcayalım. Kul ve kamu hakkından sakınalım. Boğazımızdan haram bir lokmanın geçmemesine özen gösterelim. Unutmayalım ki, kendimiz ve ailemizin ihtiyaçlarını helal ve meşru yollardan temin etmek için çalışıp çaba göstermek de ibadettir. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum: "İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilsinler ki biz, güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz."

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