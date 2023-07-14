Cuma hutbesi yayınlandı! 14 Temmuz Diyanet ile Cuma hutbesi ve konusu nedir?

DİN SAMİMİYETTİR, İSTİSMAR İHANETTİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "O, 'Hay'dır, diridir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimiyetle O'na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder."

Aziz Müminler!

Dinimiz İslam'ın özü samimiyettir. Samimiyet, içimizle dışımızın, özümüzle sözümüzün bir olmasıdır. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah'ın rızasını gözetmektir. Samimiyet, imanımızı ve ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten korumaktır.



Değerli Müslümanlar!

İmanı kemale erdiren samimiyettir. Yapıp ettiklerimizi ahiret sermayesine dönüştüren samimiyettir. İyiliği anlamlı kılan samimiyettir. Bilgiye değer katan samimiyettir. Allah Resûlü (s.a.s)'in اَلدِّينُ اَلنَّصِيحَةُ "Din, samimiyettir." hadisini şiar edinenler, istikamet üzere bir ömür yaşamaya gayret ederler. Ahde vefa gösterirler. Doğru sözlü ve dürüst olurlar; kimseyi aldatmazlar. Adaletten, hak ve hakikatten asla ayrılmazlar. Kul ve kamu hakkına riayet ederler.

Kıymetli Müminler!

Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar, insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktır. Maddi ve manevi imkânları sömürerek güç elde etmektir. Hâsılı istismar, Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e, insana ve topluma ihanettir.